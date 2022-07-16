البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيّرة

قال جيك ساليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إن "مسؤولين روسا زاروا إيران مرتين مؤخرا لمعاينة مسيّرات قتالية إيرانية ستسلمها طهران لموسكو"، فيما نفت إيران رسميا صحة هذه الأنباء.

وحسب صور الأقمار الصناعية التي كشفت عنها الحكومة الأمريكية، فإن الجيش الإيراني عرض طائراته المسيرة على وفد روسي يومي 8 و5 يونيو في قاعدة كاشان الجوية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب طهران.

وقال ساليفان: "ننشر هذه الصور التي التقطت في يونيو والتي تظهر الطائرات المسيرة الإيرانية التي اطلع عليها الوفد الروسي في ذلك اليوم، ويشير ذلك إلى استمرار الاهتمام الروسي بامتلاك طائرات مسيرة إيرانية قتالية".

وأضاف: "حسب علمنا هذه المرة الاولى التي يزور فيها وفد روسي هذه القاعدة الجوية لمثل هذا الغرض".

ونفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لنظيره الأوكراني دميتري كوليبا مؤخرا صحة الأنباء عن تزويد طهران روسيا بالمسيرات، ووصف هذه الأنباء بأنها "لا أساس لها من الصحة".

المصدر: أ ف ب