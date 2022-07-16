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على هامش قمة جدة.. لقاءات ودعوة لزيارة الولايات المتحدة بين بايدن وقادة ومسؤولين عرب (فيديوهات)

أخبار العالم

على هامش قمة جدة.. لقاءات ودعوة لزيارة الولايات المتحدة بين بايدن وقادة ومسؤولين عرب (فيديوهات)
AP Evan Vucci
الرئيس الأمريكي، جو بايدن،
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اكتمل اليوم السبت، وصول قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة جدة بالسعودية، وعلى هامشها، التقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدد من القادة والمسؤولين.

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والتقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأمريكي على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، حيث رحب بايدن بلقائه الأول مع الرئيس السيسي، مؤكدا التطلع إلى تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي مع مصر في ضوء دورها المحوري في الشرق الأوسط.

كما بحث بايدن مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عددا من القضايا الإقليمية، فيما رحب الرئيس الأمريكي، بمبادرة الكاظمي لقيام السعودية وإيران بعقد مباحثات في العاصمة بغداد.

كما التقى جو بايدن نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث قال الرئيس الأمريكي بعد اللقاء: "تحديات اليوم تزيد من أهمية التواصل بيننا..أريد أن أدعوك رسميا للمجيء إلى الولايات المتحدة قبل انتهاء هذه السنة".

المصدر: "أ ف ب" + "إكسترا نيوز" + "السومرية"

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