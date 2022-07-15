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وسائل إعلام: بولندا ستشتري من الولايات المتحدة 116 دبابة مستعملة

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وسائل إعلام: بولندا ستشتري من الولايات المتحدة 116 دبابة مستعملة
ria.ru
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أعلن الراديو البولندي أن وارسو ستشتري دبابات "أبرامز" مستعملة من الولايات المتحدة لتحل محل تلك التي أعطيت لأوكرانيا.

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وبحسب راديو بولندا، ستشتري بولندا 116 دبابة "أبرامز" مستعملة من الولايات المتحدة، حيث قال تقرير بهذا الشأن: "بولندا ستشتري دبابات أبرامز المستعملة من الجيش الأمريكي، والحديث يدور حول 116 قطعة".

وأفيد أيضا بأن عمليات التسليم الأولى للدبابات بجب أن تبدأ أوائل عام 2023.

والجدير بالذكر أن دبابات "أبرامز" المستعملة يتوجب أن تعوض النقص في العربات المدرعة الذي نشأ في الجيش البولندي بعد أن سلم عدة مئات من دباباته طراز "تي – 72" إلى أوكرانيا.

وكانت بولندا قد وقعت في وقت سابق، عقدا لشراء 250 دبابة أمريكية جديدة من طراز "أبرامز".

المصدر: نوفوستي

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