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بيسكوف يعلق على استقالة دراغي "العالقة"

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بيسكوف يعلق على استقالة دراغي
Globallookpress
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اعتبر الكرملين أن موضوع استقالة رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي التي لم تحدث والإشاعات حول احتمال رحيل المستشار الألماني أولاف شولتس من منصبه، من الشؤون الداخلية لهاتين الدولتين.

صرح بذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وقال: "هذا شأن داخلي لكل من الدولتين. لا يمكننا التدخل في ذلك... ولا علاقة لنا به - هذا كل ما يمكن قوله".

في وقت سابق، رفض الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، قبول استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، وفقا لما أعلنته الخدمة الصحفية لقصر كويرينال الرئاسي.

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وذكر البيان أن "رئيس الجمهورية لم يقبل الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء للحضور إلى البرلمان لإلقاء كلمة من أجل إعطاء تقييم للوضع الذي نشأ نتيجة اجتماع في مجلس شيوخ الجمهورية".

وفي وقت سابق، أعلن دراغي في اجتماع لمجلس الوزراء أنه سيستقيل من منصب رئيس الحكومة.

وأجرى مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي، الخميس، تصويتا على الثقة بحكومة البلاد، على خلفية إجراءات الدعم الاقتصادي للسكان.

ورغم حصول مجلس الوزراء على الثقة، رفض ممثلو حركة 5 نجوم، وهي جزء من الائتلاف الحاكم، المشاركة في التصويت.

المصدر: نوفوستي

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