الألمان يعبرون عن غضبهم من تصريحات وزيرة الخارجية حول روسيا

عبر قراء مجلة "شبيغل" الألمانية عن غضبهم من رفض وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وكانت بيربوك قد صرحت بأن العقوبات لن ترفع عن روسيا، وأن برلين ستستمر في دعم أوكرانيا، فانتقد القراء تلك التصريحات حيث كتب المستخدم "راينر": "تضع بيربوك عقوبات لا معنى لها فوق مصلحة الألمان، في الوقت الذي يمكن أن تبدأ فيه بطالة جماعية في الشتاء، واستياء شعبي يدفع نحو استقالة الحكومة".

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كذلك علق المستخدم "85CC": "أي نوع من الوزراء هذا، أي حزب ذلك الذي يسعى إلى الضرر بألمانيا قدر الإمكان؟".

كما عبر المستخدم "جولو" عن سخطه: "بيربوك تستبعد تخفيف العقوبات، بينما تخفف الولايات المتحدة الأمريكية إجراءاتها التقييدية وتسمح بالتعاملات المتعلقة بالأغذية والأسمدة والأدوية والمعدات الطبية مع روسيا. الولايات المتحدة لا تهتم بمصالحنا، ونحن نتصرف بغباء".

وكتب المستخدم "توماس": "إذا لم يتم تخفيف العقوبات، فإن ألمانيا ستندم بشدة".

أما المستخدم "هايكو" فكتب: "كان من الممكن تجنب هذا الصراع إذا أخذ الغرب مطالب بوتين بجدية أكبر. يعرف كثيرون أن أوكرانيا أيضا ليست ديمقراطية، والقوى التي تقف وراء انقلاب 2014 معروفة أيضا. ومن الأفضل ألا تتحدث بيربوك بمثل هذه التصريحات، لأن العقوبات تلحق ضررا بالغرب أكثر مما تلحقه بروسيا".

وتواجه ألمانيا وغيرها من الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم بسبب فرضها عقوبات على موسكو، وسياسة التخلي عن النفط الروسي، وهو ما دفع نحو ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، وفقدت الصناعة في ألمانيا إلى كبير مزاياها التنافسية، وهو ما أثر كذلك على قطاعات أخرى من الاقتصاد الألماني، الأقوى في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي