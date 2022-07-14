الرئيس الإسرائيلي يقلد بايدن وسام الشرف الرئاسي (صور + فيديو)

قلد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ الرئيس الأمريكي جو بايدن وسام الشرف الرئاسي الإسرائيلي، تقديرا له على خمسين عاما من دعم إسرائيل خلال مسيرته السياسية.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالتزام بايدن الذي لم يتوقف منذ عقود بأمن إسرائيل، وهو يقلده الوسام.

ومن جانبه وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن (79 عاما) الوسام بأنه "شرف عظيم".

وفي تصريحات موجزة أثناء المراسم قال بايدن مازحا "من الصعب قول هذه الكلمات لأكثر من 50 عاما".

وأشار إلى أن الحشد ضم ممثلين عن جميع الأديان، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، موضحا أنه وقبل 50 عاما كان مثل هذا الحضور غير متصور.

وأكد بايدن لهرتسوغ أن "التزام واشنطن بأمن إسرائيل مستمر بقوة، اليوم ومستقبلا".

وأضاف: "هذا الالتزام لا يخصني أو يتعلق بأي رئيس أمريكي آخر.. إنها تنبع من التقارب العميق والعلاقة الدائمة بين شعوبنا".

@Isaac_Herzog président d’Israël a remis aujourd’hui à @POTUS la médaille présidentielle d’honneur en raison de son engagement pour la sécurité du pays depuis 40 ans et sa lutte contre l’antisémitisme aux 🇺🇸 et dans le monde #Jerusalempic.twitter.com/j0PgVKrY8U — Patrick MartinGenier (@MartinGenier) July 14, 2022

المصدر: أ ب