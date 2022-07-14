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الرئيس الإسرائيلي يقلد بايدن وسام الشرف الرئاسي (صور + فيديو)

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الرئيس الإسرائيلي يقلد بايدن وسام الشرف الرئاسي (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتصوغ والرئيس الأمريكي جو بايدن
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قلد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ الرئيس الأمريكي جو بايدن وسام الشرف الرئاسي الإسرائيلي، تقديرا له على خمسين عاما من دعم إسرائيل خلال مسيرته السياسية.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالتزام بايدن الذي لم يتوقف منذ عقود بأمن إسرائيل، وهو يقلده الوسام.

ومن جانبه وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن (79 عاما) الوسام بأنه "شرف عظيم".

وفي تصريحات موجزة أثناء المراسم قال بايدن مازحا "من الصعب قول هذه الكلمات لأكثر من 50 عاما".

وأشار إلى أن الحشد ضم ممثلين عن جميع الأديان، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، موضحا أنه وقبل 50 عاما كان مثل هذا الحضور غير متصور.

وأكد بايدن لهرتسوغ أن "التزام واشنطن بأمن إسرائيل مستمر بقوة، اليوم ومستقبلا".

وأضاف: "هذا الالتزام لا يخصني أو يتعلق بأي رئيس أمريكي آخر.. إنها تنبع من التقارب العميق والعلاقة الدائمة بين شعوبنا".

المصدر: أ ب

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