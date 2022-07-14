ترامب يزور واشنطن لأول مرة منذ رحيله عن البيت الأبيض

كشفت صحيفة The Hill الأمريكية عن نية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، زيارة واشنطن العاصمة للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض.

ووفقا لمصدر الصحيفة، يعتزم ترامب التحدث في مؤتمر يستضيفه معهد السياسة "أمريكا أولا".

وذكرت الصحيفة أن ترامب ألقى خطابات ونظم مسيرات في جميع أنحاء البلاد للمرشحين الجمهوريين على مدار العام ونصف العام الماضيين منذ مغادرته البيت الأبيض. لكن خطابه المقرر يوم 26 يوليو، سيكون أول عودة له إلى عاصمة البلاد منذ مغادرته في يناير 2021".

وفي نوفمبر 2020، أسفرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن فوز الديمقراطي جو بايدن. وفي يناير 2021، حاول أنصار ترامب الذين ادعوا "سرقة فوزه"، اقتحام مبنى الكابيتول.

المصدر: gazeta.ru