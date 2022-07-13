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حاكم كالينينغراد: قرار الاتحاد الأوروبي هو الخطوة الأولى في حل مشكلة عبور البضائع

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حاكم كالينينغراد: قرار الاتحاد الأوروبي هو الخطوة الأولى في حل مشكلة عبور البضائع
Sputnik
حاكم مقاطعة كالينينغراد أنطون عليخانوف
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علق حاكم مقاطعة كالينينغراد أنطون عليخانوف على بيان المفوضية الأوروبية بشأن السماح بعبور البضائع بالسكك الحديدية إلى كالينينغراد، مع مراقبة البضائع.

وقال عليخانوف على قناته في "تيليغرام": "القرار هو الخطوة الأولى فقط في حل المشكلة، مطلوب حل مماثل فيما يتعلق بالنقل الطرقي".

وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق السماح بعبور البضائع من روسيا إلى كالينينغراد عن طريق السكك الحديدية مع مراقبة البضائع.

وتفرض ليتوانيا منذ 17 يونيو الماضي حظرا على نقل مجموعة من البضائع والسلع إلى كالينينغراد، حوالي 50% من جميع البضائع المتجهة إلى المقاطعة الروسية.

المصدر: RT

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