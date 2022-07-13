الرئيس الأمريكي يتعهد بالعمل على تعزيز دمج إسرائيل في الشرق الأوسط

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعيد وصوله إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، في أول جولة له إلى الشرق الأوسط، بإعطاء دفع لعملية "اندماج" إسرائيل في المنطقة.

وتعهد بايدن في تصريح من مطار بن غوريون بـ"إعطاء دفع لعملية اندماج إسرائيل" في الشرق الأوسط.

وطبّعت إسرائيل خلال السنتين الأخيرتين علاقاتها مع أربع دول عربية جديدة هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

ومع زيارة بايدن الذي سيستقل أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى السعودية، ازدادت التكهنات بحصول تقارب بين إسرائيل والرياض.

المصدر: "أ ف ب"