الحكومة البريطانية تقدم اقتراحا بحجب الثقة عن نفسها بعد عرقلة محاولة حزب العمال

قدمت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، اقتراحا بحجب الثقة عن نفسها بعد عرقلة محاولة حزب العمال لإقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون من منصبه على الفور.

من خلال تقديم اقتراح الثقة الخاص به، تمكن جونسون من وضع الصياغة بطريقة تسهل على حزبه التصويت لصالحها.

ويرجح أن يدعم نواب حزب المحافظين اقتراح الحكومة لأنه لن يشكل تأييدا لجونسون.

وقال متحدث باسم الحكومة: "لقد منح حزب العمال خيار التصويت المباشر بحجب الثقة عن الحكومة تمشيا مع العرف، لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك. ولتصحيح هذا ، نقدم اقتراحا يمنح مجلس النواب الفرصة لتقرير ما إذا كان لديه ثقة في الحكومة".

وكان طلب حزب العمال تقديم اقتراح بسحب الثقة من الحكومة ورئيس الوزراء من الممكن أن يؤدي إلى انتخابات عامة مبكرة.

لكن الحكومة اتهمت المعارضة بـ "التلاعب السياسي"، مدعية أن هذه الخطوة "ليست استخداما ثمينا للوقت البرلماني" لأن رئيس الوزراء قد استقال بالفعل.

المصدر: skynews