وزير الخارجية الإيراني لا يؤكد بيع طائرات مسيرة لروسيا

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران تتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في أوكرانيا.

جاء ذلك في مقابلة نشرت له اليوم الأربعاء، 13 يوليو، مع صحيفة "لا ريبوبليكا" بينما لم يؤكد وزير الخارجية الإيراني بيع معدات عسكرية إلى روسيا، بما في ذلك طائرات بدون طيار، لافتا إلى أن لدى طهران أشكالا مختلفة من التعاون مع روسيا، بما في ذلك في مجال الدفاع، إلا أنها وفي الوقت نفسه، "لا تساعد أيا من الأطراف المتورطة في النزاع"، لاقتناعها بضرورة إنهائه.

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وتابع عبد اللهيان: "أعتقد أن المشكلة تكمن في مكان آخر، وهو أن بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، تنتج الأسلحة، وتحاول بيع منتجاتها. نحن نحاول تجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى التصعيد، نحن نعمل على وقف هذه الحرب".

يأتي ذلك تعليقا على مزاعم مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، حول ما أسماه خطط إيران لـ "نقل طائرات بدون طيار إلى روسيا"، حيث اقترح أن إيران تخطط لنقل ما يصل إلى "عدة مئات" من المسيّرات، بما في ذلك القادرة على حمل أسلحة، إلى روسيا. وأضاف أن التدريب على هذه الطائرات يجب أن يبدأ في وقت مبكر من شهر يوليو، دون أن يقدم أي دليل على روايته.

المصدر: تاس