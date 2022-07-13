"أرباب العمل" في فرنسا وإيطاليا يطالبون بإعداد الرأي العام بشأن ارتفاع الأسعار بسبب وقف الغاز الروسي

دعا رؤساء منظمات أرباب العمل الفرنسية Medef والإيطالية Confindustria الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى إعداد الرأي العام حول رفع الأسعار.

وطالب رؤساء المنظمات خلال مؤتمر صحافي في باريس ماكرون ودراغي بـ"الإعلان عن إجراءات غير شعبية" لإعداد الرأي العام حول "قطع كامل" للغاز الروسي وارتفاع الأسعار الذي قد ينتج عن ذلك.

وقال رئيس "Medef " جوفروا رو دو بيزيو "من الواضح أن لن يكون لدينا غاز روسي بحلول نهاية العام، إما بإرادتنا أو بإرادة الروس".

وتابع "سيتعين علينا زيادة أسعار الطاقة للمستهلكين، داعيًا الحكومة الفرنسية إلى إإعلان إجراءات غير شعبية" في أقرب وقت ممكن.

بدوره، طالب كارلو بونومي رئيس Confindustria بـ"اتخاذ خيارات صعبة ... يمكننا تصور قطع كامل لإمدادات الغاز الروسي، لذلك يجب أن نردّ بسرعة"، وقال "الردود ليست سهلة لأن المشاكل ليست سهلة".

وأشار بونومي إلى أن أحد الحلول الممكنة يكمن في "تحقيق جهود إضافية في العالم الصناعي" وتطلع الاتحاد الأوروبي "نحو البحر الأبيض المتوسط" للحصول على إمدادات الغاز، رغم "المنافسة من تركيا" في المنطقة و"حضور الصين". وتابع "سيلعب النووي أيضًا دورًا أساسيًا".

المصدر: ا ف ب