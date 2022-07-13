صحيفة: روسيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على نقل الشحنات إلى كالينينغراد

أفادت صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن مصادر روسية رفيعة المستوى بأن روسيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي بشأن نقل الشجنات إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية التي تحيط بها أراضي ليتوانيا وبولندا.

وقال المصدر إن "الاتحاد الأوروبي وروسيا اتفقا على نقل الشحنات إلى مقاطعة كالينينغراد. وقدمت بروكسل وثيقة تلبي موسكو بشكل كامل".

وأضاف أن العمل على صياغة النص النهائي جار بين بروكسل وفيلنيوس منذ عدة أسابيع.

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وأشار إلى أن "الوثيقة تنص على عدم جواز فرض قيود على نقل الشحنات بين الكيانات الاتحادية الروسية. ويعني ذلك إعفاء كامل البضائع الآتية إلى المقاطعة من العقوبات بشكل استثنائي".

وأوضح أن الحديث يدور عن النقل عبر السكك الحديدية وبالسيارات على حد سواء.

يذكر أن ليتوانيا أعلن عن تقييد ترانزيت الشحنات الروسية إلى مقاطعة كالينينغراد عبر أراضيها منذ 18 يونيو، وقالت إنها قامت بذلك وفقا لنظام العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا" الروسية