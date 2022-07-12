بولتون يعترف بمشاركته في تدبير انقلابات

اعترف جون بولتون، الذي شغل مختلف المناصب الرفيعة في الإدارة الأمريكية في وقت سابق، بأنه شارك في تدبير انقلابات في دول أجنبية دون أن يذكر أسماءها.

وجاء ذلك في حديث لقناة "سي إن إن"، حيث عبر المذيع جيك تابر عن رأيه بأن التحضير لانقلاب "لا يتطلب قدرات ذهنية بارزة"، وذلك في معرض حديثه عن اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول في يناير 2021.

ورد عليه بولتون: "كشخص ساعد في التخطيط للانقلابات، ليس هنا بل في أجزاء أخرى من العالم، أنا لست متفقا معكم. فإن ذلك يتطلب عملا كبيرا".

وأشار بولتون إلى أن ترامب "كان يتردد بين فكرة وأخرى، وفي نهاية المطاف حرض المحتجين على مهاجمة الكابيتول. وهو طلب ذلك بلا شك".

يذكر أن جون بولتون كان مستشار الرئيس للأمن القومي في إدارة ترامب، الذي أقاله في سبتمبر عام 2019 على خلفية خلافات بشأن السياسات الأمريكية تجاه بعض القضايا.

وفي وقت لاحق نشر بولتون كتابا انتقد فيه ترامب وسياساته بشدة.

وكان بولتون المحسوب على "الصقور" في الولايات المتحدة، في وقت سابق مندوبا لدى الأمم المتحدة ونائبا لوزير الخارجية في إدارتي جورج بوش الابن وجورج بوش الأب.

المصدر: نوفوستي