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الرئيس السريلانكي يغادر البلاد جوا

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الرئيس السريلانكي يغادر البلاد جوا
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كشفت مصادر في إدارة الهجرة السريلانكية أن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا، الذي وافق على إعلان استقالته في 13 يوليو وسط موجة احتجاجات عمت العاصمة كولومبا، غادر البلاد جوا.

وقالت المصادر لوكالة "ا ف ب" إن راجاباكسا وزوجته وحارسه الشخصي كانوا من بين الركاب الأربعة على متن طائرة ا ن-32، مشيرة إلى أن الطائرة توجهت إلى جزر المالديف.

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واجتاح آلاف المحتجين العاصمة السريلانكية. وبدلا من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي. وبحسبما ورد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل فترة وجيزة من محاصرة المحتجين لمنزله.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.

المصدر: نوفوستي

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