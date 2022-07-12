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البنتاغون: مقتل زعيم "داعش" في سوريا خلال غارة أمريكية بطائرة مسيرة

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البنتاغون: مقتل زعيم
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم "داعش" في سوريا خلال غارة أمريكية بطائرة مسيرة.

ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية فإن الغارة أدت إلى مقتل ماهر العقال، زعيم "داعش" في سوريا وأحد كبار قادة داعش الأربعة بشكل عام.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون الكولونيل ديف إيستبورن لوكالة "فرانس برس" إن "ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جنديريس في سوريا، وأصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة".

المصدر: nbc news + "أ ف ب"

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