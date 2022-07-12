البنتاغون: مقتل زعيم "داعش" في سوريا خلال غارة أمريكية بطائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم "داعش" في سوريا خلال غارة أمريكية بطائرة مسيرة.

ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية فإن الغارة أدت إلى مقتل ماهر العقال، زعيم "داعش" في سوريا وأحد كبار قادة داعش الأربعة بشكل عام.

The US airstrike killed Maher al-Agal, the leader of ISIS in Syria and one of the top four ISIS leaders overall, according to CENTCOM. https://t.co/hno6MwDm7R — Courtney Kube (@ckubeNBC) July 12, 2022

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون الكولونيل ديف إيستبورن لوكالة "فرانس برس" إن "ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جنديريس في سوريا، وأصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة".

Pictures that circulated of the aftermath of the strike pic.twitter.com/cbp1Ce6iBF — Michael A. Horowitz (@michaelh992) July 12, 2022

المصدر: nbc news + "أ ف ب"