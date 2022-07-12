عشية وصوله إلى تل أبيب.. إدارة بايدن توجه للمسؤولين الإسرائيليين طلبا غير مألوف

توجهت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بطلب إلى المسؤولين الإسرائيلين، أكدت فيه على ضرورة إجراء فحص للكشف عن فيروس كورونا لكل شخص سيكون على مسافة قريبة من بادين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجانب الأمريكي توجه بطلب غير اعتيادي، دعا فيه إلى ضرورة أن يجري أي مسؤول يلتقي بايدين أو يكون على مسافة أقل من 3 أمتار من الرئيس الأمريكي، فحصا للكشف عن فيروس كورونا.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن هذه الطلبات تم التعرف عليها يوم الثلاثاء 12 يوليو.

وسيصل بايدن إلى إسرائيل يوم 13 يوليو، في جولة إلى الشرق الأوسط تستغرق ثلاثة أيام، سيزور خلالها إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية.

المصدر: وكالات