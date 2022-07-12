"بوليتيكو": رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط لن تؤدي إلى خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المزمعة إلى الشرق الأوسط لن تؤدي إلى خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط لن تساعده على خفض أسعار البنزين في البلاد، فالسعودية لا تمتلك ما يكفي من النفط وتكافح لتحقيق أهداف الإنتاج الخاصة بها، وسيتطلب الأمر إجماعا بين أعضاء أوبك + للموافقة على إنتاج أي كميات إضافية".

وأضافت: "حتى لو ملأت المملكة السوق العالمية بالنفط فإن هذا لا يضمن خفض أسعار البنزين".

وأشارت إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أثارت حماس أسواق النفط.

وكان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان قال إن بايدن سيتوجه إلى الشرق الأوسط لمناقشة المساعدة في مجال أمن الطاقة في ضوء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

سيزور بايدن إسرائيل وفلسطين والسعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو كجزء من أول جولة في الشرق الأوسط خلال رئاسته.

المصدر : "نوفوستي"