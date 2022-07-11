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ستارمر: حملة حزب العمال الانتخابية ستركز على جعل بريطانيا أكثر ثراء

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ستارمر: حملة حزب العمال الانتخابية ستركز على جعل بريطانيا أكثر ثراء
AFP
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قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إن الحملة الانتخابية العامة المقبلة لحزب العمال ستركز على "تكوين الثروة"، متعهدا بإعطاء المملكة المتحدة "البداية الجديدة التي تحتاجها".

واعتبر ستارمر أن بريطانيا "عالقة في اقتصاد متدهور"، مشددا على "أننا سنعيد تشغيل اقتصادنا ، ونعيد تنشيط مجتمعاتنا، ونفعّل خدماتنا العامة، ونوحد البلاد، وننهي أزمة غلاء المعيشة".

كما وعد بإغلاق "ثغرة ضريبة القيمة المضافة للمدارس الخاصة، والاستثمار في التعليم، وسد الثغرات الضريبية التي تستخدمها الأسهم الخاصة لتمويل الإنفاق على علاج الصحة العقلية"، مشيرا إلى أن تركيز الحملة الانتخابية العامة المقبلة لحزب العمال سيكون من أجل جعل "بريطانيا أكثر ثراء".

المصدر: sky news

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