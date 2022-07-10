السويد تعد قائمة تضم 10 أعضاء من حزب العمال الكردستاني لتسليمهم إلى تركيا

أعدت السويد قائمة تحوي 10 أعضاء من حزب العمال الكردستاني لتسليمهم إلى تركيا، وذلك بعد توقيع المذكرة في مدريد.

وأفدت قناة TRT Haber التلفزيونية أن "العملية المتعلقة بالمذكرة بين تركيا وفنلندا والسويد مستمرة. واستحوذت ردود السويد على طلبات تسليم المجرمين إلى تركيا على القدر الأكبر من الاهتمام. وتفيد الأنباء أن السويد أعدت قائمة بعشرة أعضاء من حزب العمال الكردستاني سيتم تسليمهم".

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وأشارت أن الحكومة السويدية وافقت على ثلاثة من أصل 16 طلب تسليم لتركيا بين عامي 2019 و2022.

وتابعت القناة: "لكن بعد توقيع المذكرة بدأت تظهر خطوات تشير إلى تسريع العملية. وظهرت أولى بوادر هذه الخطوات في وسائل الإعلام السويدية. حيث كتبت الصحف السويدية أن جهاز الأمن السويدي أعد قائمة بعشرة أعضاء. وبحسب ما ورد في الأخبار فإن هذه القائمة يمكن أن تستخدم لتلبية مطالب تركيا بتسليم المجرمين".

في وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده، تطالب بتسليمها 73 إرهابيا، خاصة من السويد، لكنها حتى الآن استلمت "ثلاثة أو أربعة منهم فقط".

ويشار إلى أن وزراء خارجية تركيا والسويد وفنلندا، وقعوا على هامش قمة الناتو في مدريد، مذكرة تزيل العوائق أمام دخول فنلندا والسويد إلى الناتو. وتنص الوثيقة على إقامة تعاون مع أنقرة في مكافحة الإرهاب، لا سيما بخصوص حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية مع جميع فروعه.

المصدر: نوفوستي