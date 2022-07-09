رئيس سريلانكا يستقيل في 13 يوليو
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ذكرت بوابة الأخبار السريلانكية نقلا عن المتحدث باسم البرلمان ماخيندو يابو أن رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا سيتنحى عن منصبه في 13 يوليو.
وأكد المتحدث أن راجاباكسا أبلغه بذلك.
وقال مصدر عسكري رفيع في وقت سابق إن راجاباكسا، فر من مقر إقامته الرسمي في العاصمة، قبل أن تظهر لقطات محتجين يطالبون باستقالته وهم يقتحمون المجمع الرئاسي.
واجتاح آلاف المحتجين العاصمة السريلانكية. وبدلا من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي. وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل فترة وجيزة من محاصرة المحتجين لمنزله.
المصدر: نوفوستي