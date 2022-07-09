واشنطن: لا مؤشرات من روسيا على استعدادها للتعاون مع دبلوماسيي "العشرين" لحل الأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكين، إن الولايات المتحدة لم ترى "أي مؤشر" على استعداد روسيا للتعامل مع دبلوماسيي مجموعة العشرين خلال الاجتماع في بالي، لحل الصراع في أوكرانيا.

وأضاف بلينكين بعد اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي "لم نر أي مؤشرات على أن روسيا مستعدة للانخراط في دبلوماسية جوهرية (بشأن هذه القضية) ... إذا كانت هناك فرصة للدبلوماسية، فإننا نستخدمها".

وحسب وزير الخارجية الأمريكي فإن روسيا بدت معزولة خلال اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

من جانبها كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت في قناتها على منصة "تلغرام" أن وزير الخارجية الأمريكي يختلق قصصا حول عزل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، لتبرير فشله.

وقالت: " يا سيد بلينكين، أنت الذي دفعت نفسك إلى العزلة الذاتية عن طريق تخطي عدد من أحداث المنتدى حيث لم تتذكرك الأغلبية. والآن، من أجل تبرير فشلك، تقوم بتأليف القصص".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: " سمعنا كيف تطلب شخصيا من كل فرد "عزل" روسيا. وكل الذين طلبت منهم ذلك يضحكون من وراء ظهرك، مدركين أن هذه الإدارة محكوم عليها بنهاية مزرية".

المصدر: تاس