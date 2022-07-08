الشرطة الأمريكية: ارتفاع نسبة الجرائم في نيويورك بنسبة 31%

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، أن نسبة الجرائم ارتفعت بنسبة 31% خلال شهر يونيو الماضي، بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وحسب إحصاءات الشرطة، ارتفعت معدلات السرقة الكبرى بنسبة 41٪، وارتفعت معدلات السرقة بنسبة 36.1٪، وارتفعت معدلات السطو على المنازل والمؤسسات بنسبة 33.8٪، مشيرة إلى ارتفاع مؤشر الجريمة بنسبة 31.1٪ بشكل عام من يونيو 2021.

وقالت شرطة نيويورك إنه الشهر الماضي شهد ارتكاب 26 جريمة قتل، مشيرة إلى انخفاض حوادث إطلاق النار بنسبة 24.2٪ في يونيو.

وأفادت الشرطة بأنها صادرت أكثر من 3700 بندقية حتى تاريخه في عام 2022، مبينة أنه تم تنفيذ 355 عملية اعتقال بتهمة حيازة السلاح في يونيو 2022 ليرتفع العدد الإجمالي للأشهر الستة من العام على مستوى المدينة إلى 2381، بزيادة قدرها 4٪ عن 2290 عملية اعتقال للسلاح في النصف الأول من عام 2021.

المصدر: "نيويورك بوست"