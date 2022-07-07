رئيس وزراء إسرائيل الجديد يجري أول اتصال مع رئيس عربي

أعلنت إسرائيل أن رئيس وزرائها الجديد، يائير لابيد، تحدث لأول مرة مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، الذي هنأه بمناسبة توليه منصبه.

وقالت صفحة رئيس وزراء إسرائيل إن بن زايد تمنى لرئيس الوزراء النجاح، و"أكد على استمرار أهمية العلاقات بين الشعبين".

وأشارت إلى أن الاتصال جرى مساء اليوم الخميس.

وكان لابيد اتفق مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، على حل الكنيست وتعيينه رئيسا للوزراء.

وترأس لابيد أول اجتماع له في الحكومة في 3 من الشهر الجاري.

المصدر: RT