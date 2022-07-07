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الأرجنتين تحظى بدعم الصين في مسألة الانضمام إلى بريكس

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الأرجنتين تحظى بدعم الصين في مسألة الانضمام إلى بريكس
Gettyimages.ru
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قالت وزارة الخارجية الأرجنتينية إن وزير الخارجية سانتياغو كافيرو تلقى دعم الصين لمسألة انضمام بلاده إلى مجموعة دول "بريكس"، خلال اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي.

وذكرت مدونة وزارة الخارجية الأرجنتينية على "تويتر": "تلقت الأرجنتين دعم الصين للانضمام إلى بريكس. تلقى وزير الخارجية سانتياغو كافييرو دعما رسميا من وزير الخارجية الصيني خلال الاجتماع، الذي ناقش أيضا موضوعات التعاون الثنائي والتجارة والقضايا الإقليمية".

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن نيته الانضمام إلى مجموعة بريكس، في قمتها التي عقدت يومي 23 و24 يونيو.

المصدر: نوفوستي

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