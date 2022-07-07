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ناريشكين: خطط بولندا لتقسيم أوكرانيا خطرة على أوروبا بأسرها

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ناريشكين: خطط بولندا لتقسيم أوكرانيا خطرة على أوروبا بأسرها
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قال مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، إن خطط بولندا لفرض سيطرتها على غرب أوكرانيا خطرة على أوروبا بأسرها.

وأضاف ناريشكين للصحفيين يوم الخميس في موسكو: "بالطبع إنه أمر خطير. خطير على أوكرانيا وعلى أوروبا بأسرها".

وأضاف ناريشكين أن بولندا بدأت في وضع سيناريوهات لتقطيع أوصال أوكرانيا.

وتابع قائلا: "إذا فتحت بولندا صندوق باندورا هذا، فلن يبدو الأمر كافيا بالنسبة لأي شخص. وهذا يمكن أن يعقد بشكل كبير الوضع في القارة الأوروبية، وبالطبع يقلل من مستوى الأمن الدولي".

وسبق ناريشكين أن قال الأسبوع الماضي إن القيادة البولندية بدأت في وضع سيناريوهات للتجزئة الفعلية لأوكرانيا. منوها بأن السلطات البولندية مقتنعة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستضطران إلى دعم خطة تقسيم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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