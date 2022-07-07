بيسكوف يعلق على توجه جونسون للاستقالة وأزمة الحكومة البريطانية

تعليقا على الأنباء حول توجه رئيس الوزراء البريطاني للاستقالة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الأزمة التي تعيشها الحكومة البريطانية لا يمكن أن تكون من أولويات عملنا.

وأوضح بيسكوف في معرض جوابه عن سؤال صحفي، عما إذا كان من الممكن توقع أن الحكومة البريطانية الجديدة سوف تتبع سياسة مختلفة تجاه روسيا عن حكومة بوريس جونسون، أن "الكرملين يأمل أن يأتي أشخاص في بريطانيا عاجلا أم آجلا إلى السلطة مهنيون وقادرون على حل المشكلات القائمة من خلال الحوار، لكن يعتقد أن هذه ليست مسألة مستقبل قريب"، مضيفا: "أنه حتى الآن لا أمل في ذلك.

كما لفت المتحدث باسم الكرملين الانتباه إلى حقيقة أن بريطانيا لديها "نظام سياسي معقد للغاية ويمكن أن يقود الحكومة شخص لا يحظى بتأييد شعبي على الإطلاق"، مشيرا إلى أن جونسون ينتمي إلى هؤلاء الشخاص.

ورفض بيسكوف تقييم خطاب الحكومة البريطانية تجاه روسيا، قائلا: "ليس علينا تقييم خطاب مجلس الوزراء البريطاني"، مضيفا: "دعوا البريطانيين أنفسهم يقيمون عمل حكوماتهم".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن جونسون سيعلن استقالته من منصب رئيس الحكومة اليوم الخميس بعد استقالة قرابة 60 وزيرا ومسؤولا في حكومته.

المصدر: انترفاكس