3 استقالات إضافية من الحكومة البريطانية

قدم كل من براندون لويس، وزير الدولة لشؤون ايرلندا الشمالية، وهيلين واتلي، الوزيرة في وزارة الخزانة البريطانية، وداميان هندس، وزير الأمن، استقالتهم من حكومة بوريس جونسون.

وبهذا ارتفع العدد الإجمالي للمستقيلين إلى حوالي 52 شخصا، من بينهم وزراء ومسؤولون كبار ومستشارون.

ونشر لويس بيان استقالته عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "تعتمد الحكومة اللائقة والمسؤولة على الصدق والنزاهة والاحترام المتبادل. أعرب عن أسفي العميق لأنني يجب أن أترك الحكومة لأنني لم أعد أعتقد أنه يتم التمسك بهذه القيم"، مضيفا: "لقد قدمت استقالتي الى رئيس الوزراء".

A decent and responsible Government relies on honesty, integrity and mutual respect - it is a matter of profound personal regret that I must leave Government as I no longer believe those values are being upheld.



I have submitted my letter of resignation to the Prime Minister. pic.twitter.com/EG6u52BdDc — Brandon Lewis (@BrandonLewis) July 7, 2022

أما واتلي فقالت: "هناك مرات عديدة يمكنك فيها الاعتذار والمضي قدما. لقد وصلت إلى هذه النقطة.. مع خالص الأسف أنا أستقيل من الحكومة".

With sincere regret I am resigning from Government pic.twitter.com/HpQ2rgkr4q — Helen Whately (@Helen_Whately) July 7, 2022

وكتب هندس عبر "تويتر": "لقد كان امتيازا ومسؤولية كبيرة أن أكون وزيرا للأمن. لا ينبغي أن يتطلب الأمر استقالة العشرات من الزملاء، ولكن بالنسبة لبلدنا، والثقة في ديمقراطيتنا، يجب أن يكون لدينا تغيير في القيادة".

It has been a huge privilege and responsibility to serve as security minister.

It shouldn’t take the resignation of dozens of colleagues, but for our country, and trust in our democracy, we must have a change of leadership.

My letter to the PM: pic.twitter.com/V82wT5P2Ta — Damian Hinds (@DamianHinds) July 7, 2022

وبدأت سلسلة الاستقالات من حكومة جونسون، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن اعترف رئيس الوزراء بأنه كان على علم بمزاعم عن سلوك غير لائق مقدم ضد نائب الرئيس السابق كريس بينشر في عام 2019، لكنه رغم ذلك عينه في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير.

المصدر: sky news