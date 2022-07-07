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بريطانيا.. استقالة وزير المحاكم جيمس كارتليدج ووزيرة التعليم ميشيل دونيلان

3 استقالات إضافية من الحكومة البريطانية

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3 استقالات إضافية من الحكومة البريطانية
AFP
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قدم كل من براندون لويس، وزير الدولة لشؤون ايرلندا الشمالية، وهيلين واتلي، الوزيرة في وزارة الخزانة البريطانية، وداميان هندس، وزير الأمن، استقالتهم من حكومة بوريس جونسون.

وبهذا ارتفع العدد الإجمالي للمستقيلين إلى حوالي 52 شخصا، من بينهم وزراء ومسؤولون كبار ومستشارون. 

ونشر لويس بيان استقالته عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "تعتمد الحكومة اللائقة والمسؤولة على الصدق والنزاهة والاحترام المتبادل. أعرب عن أسفي العميق لأنني يجب أن أترك الحكومة لأنني لم أعد أعتقد أنه يتم التمسك بهذه القيم"، مضيفا: "لقد قدمت استقالتي الى رئيس الوزراء".

أما واتلي فقالت: "هناك مرات عديدة يمكنك فيها الاعتذار والمضي قدما. لقد وصلت إلى هذه النقطة.. مع خالص الأسف أنا أستقيل من الحكومة".

وكتب هندس عبر "تويتر": "لقد كان امتيازا ومسؤولية كبيرة أن أكون وزيرا للأمن. لا ينبغي أن يتطلب الأمر استقالة العشرات من الزملاء، ولكن بالنسبة لبلدنا، والثقة في ديمقراطيتنا، يجب أن يكون لدينا تغيير في القيادة".

وبدأت سلسلة الاستقالات من حكومة جونسون، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن اعترف رئيس الوزراء بأنه كان على علم بمزاعم عن سلوك غير لائق مقدم ضد نائب الرئيس السابق كريس بينشر في عام 2019، لكنه رغم ذلك عينه في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير.

المصدر: sky news

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