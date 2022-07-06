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مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" تحث جونسون على الاستقالة

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مؤلفة سلسلة
Legion-Media Julie Edwards
المؤلفة البريطانية ج. ك. رولينغ مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" - أرشيف
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دعت الكاتبة البريطانية ج.ك. رولينغ رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى التنحي عن منصبه، على خلفية استقالات جماعية طالت عددا من وزراء وموظفي حكومته.

وكتبت على "تويتر": "(#JohnsonMustGo) يا إلهي. عندما تبدأ مجرافك في الذوبان من الحرارة الحارقة في نواة الأرض، عليك التوقف عن حفر قبرك".

ورولينغ من المعارضين المعروفين لحزب المحافظين الحاكم وزعيمه الحالي، وناشطة عامة ضد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، حيث أشارت إلى السياسيين الذين أيدوا بقوة فكرة "بريكست" بأنهم "عنصريون ومنافقون".

وأصبح منصب رئيس الوزراء البريطاني ضعيفا خلال الـ24 ساعة الماضية، على خلفية فضيحة سياسية أخرى، حيث ترك 38 عضوا في حكومته، من بينهم وزيران وأكثر من 10 نواب وزراء مناصبهم بسبب فقدان الثقة بجونسون، فيما دعاه أخرون شخصيا إلى التنحي.

وأجبر جونسون في يونيو الماضي، على إجراء تصويت على الثقة وسط انخفاض حاد في شعبيته وتصنيفات حزب المحافظين الحاكم بسبب فضيحة الاحتفالات التي عقدت في مقر إقامة رئيس الحكومة خلال القيود الشديدة لفيروس كورونا في البلاد، لكنه تمكن من الاحتفاظ بالمنصب.

المصدر: "تاس"

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