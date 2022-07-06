مدفيديف يحذر كلاب الحرب القذرة من "يوم غضب عظيم"

أكد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن فكرة تشكيل محاكم لمقاضاة روسيا على عمليتها في أوكرانيا "باطلة قانونا"، ومعاقبة أقوى دولة نووية أمر سخيف، ويهدد وجود البشرية.

وكتب مدفيديف على "تيليغرام": "في حديثي في ​​منتدى بطرسبرغ القانوني الدولي، وصفت أي محاولات لتشكيل محاكم لما يسمى بالتحقيق في أفعال روسيا بأنه أمر مجنون. هذه المقترحات ليست فقط باطلة قانونيا، بل فكرة معاقبة دولة تمتلك أكبر قدرة نووية، فكرة سخيفة بحد ذاتها، ومن المحتمل أن تشكل تهديدا على وجود البشرية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في إدانة روسيا والدعوة إلى تشكيل المحاكم، لأن السلطات الأمريكية شنت "حروبا لا معنى لها بعيدا عن بلادها".

وأكد أن هذه الفكرة "مع روسيا لن تنجح... هم يفهمون ذلك جيدا ولذلك، ستتعب كلاب الحرب القذرة بنباحها المثير للاشمئزاز".

وذكّر مدفيديف السلطات الأمريكية بالكتاب المقدس: لا تحكموا، لئلا يحكم عليكم، وبأي حكم تحكمون، به ستحكمون، ويأتيكم يوم غضبه العظيم.

المصدر: RT