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جمهورية دونيتسك: مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني

أخبار العالم

جمهورية دونيتسك: مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني
Sputnik
دونيتسك
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بمقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين جراء قصف أوكراني خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت البعثة 58 واقعة لإطلاق النار من جانب القوات الأوكرانية. وتم إطلاق 508 وحدات من الذخائر المختلفة".

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي وصلت إلينا معلومات حول مقتل 4 مدنيين بمن فيهم طفلة من مواليد عام 2012، في أحياء كييفسكي وبيتروفسكي وفوروشيلوفسكي لمدينة دونيتسك. وأصيب 12 مدنيا بجروح مختلفة في أحياء كييفسكي وكويبيشيفسكي وبيتروفسكي لمدينة دونيتسك وألكسندروفكا".

المصدر: نوفوستي

 

 

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