"جيروزاليم بوست": روسيا توقف أنشطة "الوكالة اليهودية" في البلاد

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، بأن موسكو أبلغت الوكالة اليهودية المختصة بالهجرة بوقف كافة أنشطتها في روسيا.

وقالت وزيرة الهجرة الإسرائيلية بنينا تامانو إن وزارة العدل الروسية أبلغتها بتعليق أنشطة الوكالة اليهودية في البلاد.

وأضافت المسؤولة الإسرائيلية أنها ناشدت رئاسة الوزراء حل المشكلة مع موسكو.

وذكرت صحيفة "جيرزواليم بوست" أن رسالة وردت من الحكومة الروسية إلى السلطات الإسرائيلية بهذا الشأن.

وأكد مسؤولون في الوكالة اليهودية استلام الرسالة، لكنهم لم يعلقوا على الرد الذي هو قيد النظر حاليا في مكاتب المنظمة في القدس وبالتشاور مع وزارة الخارجية ومكتب رئاسة الوزراء.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في الجالية اليهودية في روسيا للصحيفة: "كجزء من عمل وفد الوكالة اليهودية في روسيا، يُطلب منا أحيانا إجراء بعض التعديلات، كما تطلب السلطات".

وأضافت أن "الاتصالات مع السلطات تتم بشكل مستمر بهدف مواصلة أنشطتنا وفق القواعد التي تضعها الجهات المختصة، وحتى في الوقت الحاضر يتم مثل هذا الحوار".

ويأتي القرار الروسي وسط توتر متزايد بين موسكو وتل أبيب، بسبب موقف الأخيرة من الحرب على أوكرانيا.

وذكرت "جيرزواليم بوست" أن "تعليق عمل الوكالة اليهودية في روسيا يقوض بشكل مباشر قدرة اليهود الروس على الهجرة إلى إسرائيل، وقد أنهى الآلاف منهم أوراق الهجرة الخاصة بهم وينتظرون رحلات جوية متاحة إلى إسرائيل، لكن العقوبات المفروضة على موسكو تسببت في توقف معظم شركات الطيران الدولية عن التحليق إلى روسيا".

المصدر: "جيرزواليم بوست"