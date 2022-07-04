وارسو تحث الاتحاد الأوروبي على التخلي عن الطاقة الخضراء

أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، أن ضمان أمن الطاقة يحتاج من الاتحاد الأوروبي العودة مؤقتا إلى مصادر الطاقة التقليدية بما فيها الفحم، والتخلي عن الطاقة الخضراء.

وقال في مقال نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز": "لا يمكن أن يتم الانتقال الأخضر على حساب الأمن الأساسي. وإذا أجبرنا الوضع على القيام بذلك، فلا ينبغي لنا أن نتردد في العودة مؤقتا إلى مصادر الطاقة التقليدية".

وأضاف: "حتى لو كانت العودة قصيرة الأجل إلى فالفحم، وتأجيل أهدافنا المناخية الطموحة، فقد يكون هذا شرطا ضروريا للحفاظ على مجتمع أوروبي قوي".

وأشار مورافيكي، إلى "التضخم الحالي في الاتحاد الأوروبي، وخطر نقصان الوقود لملايين المواطنين وارتفاع أسعار الكهرباء في المنطقة".

وأوضح، أن "الحكومة البولندية تدعو منذ فترة طويلة إلى تغييرات من شأنها أن تمنع الزيادة المصطنعة في أسعار الطاقة"، مشيرا إلى أن "وزارة المناخ والبيئة في بولندا ألغت لمدة 60 يوما متطلبات جودة الفحم المستخدم في التدفئة".

من جهته، حث المستشار الألماني أولاف شولتس مواطني البلاد على "ضبط حقيقة أن الوضع الاقتصادي الصعب المرتبط بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة ونقص السلع بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد لن يتغير في المستقبل المنظور".

وأدى فرض الغرب عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

والطاقة الخضراء هي تسمية تطلق على أي مصدر يوفر أنواعا من الطاقة النظيفة أو المتجدد أو حتى القابلة للتجدد، وهي تختلف عن مصادر الطاقة غير المتجددة أو الوقود الأحفوري بكونها غير محدودة كذلك فهي صديقة للبيئة ولا تؤثر على المناخ، ومن أنواعها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه وغيرها.

المصدر: "نوفوستي" + "فايننشال تايمز" + وكالات