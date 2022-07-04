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المكسيك.. مقتل عائلة من 7 أشخاص بينهم قاصر

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المكسيك.. مقتل عائلة من 7 أشخاص بينهم قاصر
AFP
عنصر من الشرطة المكسيكية - أرشيف
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أعلن في المكسيك عن مقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة بينهم قاصر في بلدة بوكا ديل ريو، بولاية فيراكروز.

وجاء في بيان الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية: "تم فتح قضية جنائية لوفاة 7 أشخاص، هم 3 نساء و4 رجال بينهم قاصر".

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن سكان بلدية بوكا ديل ريو، أن "7 أفراد من عائلة واحدة قتلوا، وأن هذه العائلة كانت تمتلك محلات جزارة في المدينة".

ووفقا لإحصائيات حكومية، انخفض عدد جرائم القتل العمد في المكسيك بشكل طفيف في السنوات الأخيرة، إذ تم تسجيل ما يقارب الـ11 ألف جريمة من هذا القبيل في الفترة الماضية من عام 2022.

ونوهت إلى أن أكثر من 65% من هذه الجرائم وقع في 9 ولايات متفرقة وأن السبب وراء هذه الحوادث مادي بحت.

المصدر: "نوفوستي"

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