رئيس الوزراء الإسرائيلي: "اتفاقات أبراهام" نعمة كبيرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في أول خطاب له إن "اتفاقات أبراهام" للتطبيع مع الدول العربية، نعمة كبيرة لإسرائيل.

ونشر المتحدث باسم لابيد تغريدة على "تويتر" قلال فيها: "نؤمن بأن اتفاقيات إبراهيم تحمل في طياتها خيرا كبيرا يتمثل بالزخم الأمني والاقتصادي الذي تشكل في قمة النقب التي شاركت فيها كل من الإمارات والبحرين ومصر والمغرب".

وأضاف "سيكون هناك خير كبير في الاتفاقيات التي سيتم إبرامها مستقبلا".

رئيس الوزراء لابيد:



"نؤمن بأن اتفاقيات إبراهيم تحمل في طياتها خيرا كبيرا يتمثل بالزخم الأمني والاقتصادي الذي تشكل في قمة النقب التي شاركت فيها كل من الإمارات والبحرين ومصر والمغرب. وسيكون هناك خير كبير في الاتفاقيات التي سيتم ابرامها مستقبلا". — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 2, 2022

وذكر رئيس الوزراء: "نؤمن أنه طالما تتم تلبية احتياجاتنا الأمنية، فإسرائيل دولة تسعى للسلام وتمد يدها لكل شعوب الشرق الأوسط بما فيها الفلسطينيين وهي تقول آن الأوان لاعترافكم بأننا لن نرحل من هنا فدعونا نتعلم كيف يمكننا العيش معا".

رئيس الوزراء لابيد: "نؤمن انه طالما تتم تلبية احتياجاتنا الأمنية, إسرائيل هي دولة تسعى للسلام وتمد يدها لكل شعوب الشرق الأوسط, بما فيها الفلسطينيين, وهي تقول: آن الأوان لاعترافكم بأننا لن نرحل من هنا فدعونا نتعلم كيف يمكننا العيش معا". — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 2, 2022

وأكد رئيس الوزراء أنه يؤمن بأنه ينبغي أن نصون دائما القوة العسكرية فبدونها ليس لهم أمن، مضيفا: "سنضمن دائما بأنه سيكون لنا دائما جيش الدفاع الإسرائيلي.. فهو جيش لا شك في قوته وأعداءنا يخشونه".

رئيس الوزراء لابيد: "نؤمن بأنه ينبغي أن نصون دائما قوتنا العسكرية فبدونها ليس لنا أمن. سنضمن دائما بأنه سيكون لنا دائما جيش الدفاع الإسرائيلي, فهو جيش لا شك في قوته وأعداءنا يخشونه". — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 2, 2022

وتابع قائلا: "دولة إسرائيل أكبر من كل واحد منا وأهم من كل واحد منا.. إنها كانت هنا قبلنا وهي ستبقى هنا بعد رحيلنا بكثير.. إنها لا تعود لنا فقط بل هي تعود أيضا لهؤلاء الذين حلموها على مدار آلاف السنين في الشتات وللأجيال المقبلة التي لم تولد بعد".

رئيس الوزراء لابيد: "دولة إسرائيل أكبر من كل واحد منّا وأهم من كل واحد منّا. إنها كانت هنا قبلنا وهي ستبقى هنا بعد رحيلنا بكثير. إنها لا تعود لنا فقط بل هي تعود أيضا لهؤلاء الذين حلموها على مدار آلاف السنين في الشتات وللأجيال المقبلة التي لم تولد بعد". — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 2, 2022

وأوضح لابيد أن التهديد الإيراني هو أخطر تهديد على إسرائيل، مشددا على أنهم سيفعلون كل ما يلزم من أجل منع إيران من التوصل إلى قدرة نووية أو من التموضع على حدود إسرائيل.

وصرح: "أقول لكل من يبتغي لنا الشر من غزة إلى طهران ومن شواطئ لبنان إلى سوريا.. لا تجربونا.. إسرائيل ستستخدم قوتها إزاء أي تهديد وأي عدو كان".

رئيس الوزراء لابيد: التهديد الإيراني هو أخطر تهديد على إسرائيل. سنفعل كل ما يلزم من أجل منع إيران من التوصل إلى قدرة نووية أو من التموضع على حدودنا. أقول لكل من يبتغي لنا الشر, من غزة إلى طهران ومن شواطئ لبنان إلى سوريا-لا تجربونا. إسرائيل ستستخدم قوتها إزاء أي تهديد وأي عدو كان. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 2, 2022

المصدر: RT