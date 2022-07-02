روغوزين: الصواريخ الأمريكية لا تضاهي صواريخ "سارمات" الروسية

قال دميتري روغوزين المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، إن الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية تتخلف كثيرا ولا تضاهي فعالية أحدث الصواريخ الباليستية "سارمات" الروسية العابرة للقارات.

وأضاف روغوزين المدير العام لـ"روس كوسموس": "نعرف من يمتلك أسلحة نووية في الناتو. الولايات المتحدة الأمريكية هي المالك الأكبر. لكن إذا تحدثنا عن الخصائص التقنية لما لديهم، بالطبع، هذه الخصائص أقل مما لدينا. وعلاوة على ذلك، فإن صواريخهم مختلفة ومتخلفة (أقل تقنية وفعالية) عن خصائص صواريخنا الباليستية العابرة للقارات "سارمات" الذي تم الإعلان عنه وتأكيده بالفعل من خلال اختبار تصميم الرحلة الأولى".

في الوقت نفسه، أوضح روغوزين أنه يستحيل مقارنة نسبة القوات المسلحة التقليدية لدول الناتو والاتحاد الروسي، نظرا لأن حجمهم أكبر، منوها "ولهذا السبب، يجب أن تمتلك روسيا قوات نووية استراتيجية.. وفي حالة وجود تهديد للسيادة الوجودية وحياة البلد، يكون لدينا كل الحق في استخدام هذه الوسائل، أو على الأقل في التهديد".

المصدر: نوفوستي