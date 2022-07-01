النرويج تتعهد بتأمين الغاز لأوكرانيا

تعهد رئيس الوزراء النرويجي، جوناس غار ستور، بنقل طلب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى شركات النفط والغاز الترويجية، علّها تتمكن من إمداد أوكرانيا بالنفط والغاز.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي: "سأقدم طلبا لشركاتنا، فهم يفعلون كل ما في وسعهم، ويعملون بأقصى طاقاتهم، لكن طلب رئيس أوكرانيا لن نهمله وسننقله لشركاتنا".

ووفقا لستور: "بلغ إنتاج الوقود أقصى درجاته، ولكن لا يزال هناك مجال لزيادته بعض الشيء".

وأضاف: "لقد قلت إن الإنتاج بلغ الحد الأقصى، ولكن يمكننا زيادته أكثر قليلا حتى نتمكن من تسليمه إلى أوروبا".

وحظر مجلس الوزراء الأوكراني في يونيو الماضي تصدير الفحم وزيت الوقود والغاز من منشأ أوكراني.

ونقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن رئيس شركة "نافتوغاز" الأوكرانية يوري فيترينكو، أن "كييف تريد إبرام اتفاقية مع الولايات المتحدة، بموجبها ستزود الأخيرة كييف بالغاز الطبيعي المسال".

المصدر: RT + "فورين بوليسي"