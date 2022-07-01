مالي.. مسلّحون يقتلون موظفا مدنيا في بعثة مينوسما

قتل مسلّحون مدنيا يعمل في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، في ميناكا شمال شرق البلاد.

وأعلنت البعثة الأممية عبر "تويتر" أن الجريمة وقعت "ليل الخميس 30 يونيو ونفّذها عناصر مسلحون مجهولون كانوا يستقلون دراجة نارية".

وأشارت البعثة إلى أن الموظف قُتل حينما "كان متوجها إلى مستشفى نقلت إليه زوجته"، ونددت بالعمل "الجبان والهمجي".

#Mali. 1 employé contractuel de la MINUSMA a été tué dans la nuit du 30 juin à #Ménaka par des éléments armés non identifiés à moto. Il était en route vers l’hôpital où sa femme était hospitalisée. Nous condamnons cet acte lâche & barbare. #FaireTaireLesArmes#Auservicedelapaix — MINUSMA (@UN_MINUSMA) July 1, 2022

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في "مينوسما" أن الضحية "تقني مولدات" من الجنسية المالية.

وتعد قوة الأمم المتحدة، التي تنشر حاليا أكثر من 13 ألف عسكري في مالي، البعثة الأممية الأكثر عرضة للخطر في العالم. إذ قتل 175 من جنود قوتها لحفظ السلام في أعمال معادية، منذ إنشائها عام 2013، في ذلك البلد الذي يعيش أزمة أمنية مستمرة منذ 2012.

المصدر: "أ ف ب"