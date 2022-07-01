فنلندا تشير إلى بروز ستار حديدي جديد بين روسيا ودول أوروبا

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إن صرح الأمن الأوروبي مدمّر، وأن هناك ستارا حديديا جديدا يبرز بين روسيا والدول الأخرى.

وقال هافيستو في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أن هذا هو الواقع الجديد. وأعتقد بالفعل أن الصرح الأمني الأوروبي مدمر".

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وتابع أن "هذا واقع جديد، حيث ظهر بين روسيا والدول الأخرى نوع جديد من الستار الحديدي". وربط ذلك بالعملية العسكري الروسية في أوكرانيا.

واعتبر أن أعمال روسيا "غيرت الأجواء الأمنية"، معبرا عن مخاوفه إزاء ما وصفه بـ"التصريحات غير المسؤولة عن الأسلحة النووية والكيميائية".

يذكر أن فنلندا والسويد قدمتا طلبا للعضوية في حلف الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأعلن الحلف خلال قمته في مدريد يوم 30 يونيو، أن البروتوكول حول انضمام البلدين إلى الناتو سيوقع في 5 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي