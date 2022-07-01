الخارجية الروسية: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو أسوأ حلقة في تطور الأمن الأوروبي

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، يعتبر أسوأ حلقة في تطور الأمن الأوروبي.

وأضاف خلال مناقشة في نادي فالداي: "توسع حلف شمال الأطلسي ودخول فنلندا والسويد، من وجهة نظري، هو من أكثر الأحداث المثيرة للأسف، في تطور الأمن الأوروبي".

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وكان الناتو، قد دعا بشكل رسمي خلال قمته في مدريد، السويد وفنلندا للانضمام إلى عضويته.

كما تبنى الحلف مفهوما استراتيجيا جديدا حتى عام 2030 يصف روسيا بالتهديد الرئيسي لأمن الناتو.

المصدر: نوفوستي