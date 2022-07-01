الخارجية الروسية: الناتو يشكك في حق بكين بالتنمية المستقلة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن حلف الناتو بإعلانه أن تصرفات الصين تتعارض مع مصالحه، قام بتغيير جذري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشكك بحق بكين بالتنمية المستقلة.

واستهجن غروشكو متحدثا في نادي فالداي للحوار: "انتشار الناتو في منطقة المحيط الهادئ، متجاوزا التفويض الأصلي، ذلك أن الحلف يفترض أنه منخرط في الحفاظ على الأمن في منطقة شمال الأطلسي". وأضاف: "والسؤال الأول الذي يجب طرحه على الأشخاص الذين كتبوا هذه الصيغ هو: في أي منطقة تهدد الصين مصالح الناتو".

ووفقا لغروشكو، فإن الناتو "يشكك بشكل أساسي" في حق الصين في التطور كدولة مستقلة.

المصدر: نوفوستي