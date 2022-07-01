وزير يوناني سابق يدعو أثينا إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا

قال وزير الطاقة اليوناني السابق باناجيوتيس لافازانيس، إنه يجب على بلاده تغيير سياستها ورفع جميع العقوبات ضد روسيا وإبرام تحالف استراتيجي معها لأنها تكن الود لليونانيين.

وأعرب هذا السياسي اليوناني المعروف، عن اعتقاده بأن العقوبات تضر أوروبا بأكملها.

وأضاف: "قبل كل شيء، تبقى العقوبات المفروضة على روسيا غير مقبولة وغير قانونية وتنتهك الشرعية الدولية. لقد تم فرضها بشكل تعسفي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولم يتم تبنيها من قبل الأمم المتحدة. هذه العقوبات موجهة ضد روسيا، لكن اتضح الآن أنها كانت موجهة بشكل أساسي ضد أوروبا، وبشكل عام ضد الدول التي تطبقها. وأوروبا تتضرر بشدة من العقوبات. لقد أطلقت أوروبا النار على نفسها بهذه الطريقة. وقد تضررت اليونان بشكل خاص من هذه العقوبات، لأنها باتت تعاني من مشكلة كبيرة جدا في مجال توريد الغاز الطبيعي".

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وتابع السياسي اليوناني المخضرم القول: "تتجه اليونان إلى الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وإمدادات الغاز من مصادر أخرى وإلى قطع العلاقات مع روسيا. لكن المصادر الأخرى ستوفر الغاز بشكل أكثر تكلفة بكثير، وستكون العواقب على الميزانية وعلى حياة المواطنين في غاية السوء. اليونان تدخل أزمة اقتصادية حادة كما وكل أوروبا".

المصدر: نوفوستي