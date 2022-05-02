اليونان تدق ناقوس الخطر: أوروبا مهددة بأزمة طاقة ضخمة

قال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس الذي وصل إلى بروكسل لحضور اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إن أوروبا مهددة بأزمة طاقة ضخمة على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وقال سكريكاس: "هناك أزمة طاقة ضخمة تهدد أوروبا بأكملها. اليوم في مجلس وزراء الطاقة. وسأقوم بإيصال رسالة من الحكومة اليونانية ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس للتضامن مع الشعب الأوكراني، وضرورة ضمان الاكتفاء من إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا، والحاجة إلى اتخاذ تدابير جماعية لدعم الأسر، ولا سيما أكثرها ضعفا، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بسبب الزيادة الهائلة في أسعار الطاقة".

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ورفض الإجابة على سؤال الصحفيين عما إذا كانت اليونان ستدعم فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا.

وأشار سكريكاس في وقت سابق إلى أن اليونان ستطرح مسألة كيفية دفع ثمن الغاز الروسي لشركة غازبروم في مجلس وزراء الطاقة.

وتمد روسيا اليونان بما يصل إلى 45% من احتياجاتها من الغاز، وفي بعض الفترات تصل النسبة إلى 55%.

المصدر: "نوفوستي"