الكرملين: قرار مشاركة روسيا في قمة العشرين يعود للرئيس بوتين

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتخذ قراره بعد بصدد مشاركة روسيا في قمة مجموعة العشرين المقبلة.

وأكد الكرملين في وقت سابق، أن "الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة من نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو لقمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في نوفمبر، لكن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد".

وقال: "مشاركة روسيا في قمة العشرين في إندونيسيا ممكنة بشكل أو بآخر".

وأضاف: "يمكن للرئيس بوتين أن يحضر شخصيا، أو تفويضه شخصية تنوب عنه لهذه القمة. لا يزال هناك وقت، روسيا تشارك في أعمال مجموعة العشرين".

وتابع: "نتخذ القرار الذي يناسب مصالحنا على أفضل وجه"، مشيرا إلى أن "الدعوة إلى القمة وردت باسم رئيس روسيا".

وأعلن الرئيس الإندونيسي أنه وجه الدعوة لبوتين لحضور قمة G20 في بالي، وذلك رغم الضغط الغربي المكثف لإقصاء موسكو عن هذا الاجتماع ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"