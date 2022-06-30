طائرة مقاتلة من ميانمار تدخل المجال الجوي التايلاندي وتثير الذعر

أعلن في تايلاند أن طائرة مقاتلة تابعة لجيش ميانمار دخلت المجال الجوي التايلاندي يوم الخميس، ما أدى إلى استنفار القوات التايلاندية وإجلاء سكان عدد من القرى عن منازلهم.

وقال سلاح الجو الملكي التايلاندي إنه أرسل مقاتلتين من طراز "إف - 16" للقيام بدورية في المنطقة بعد تلقي تقرير عن طائرة عبرت المجال الجوي لتايلاند أثناء قيامها بهجوم في إقليم ميانمار الذي تسيطر عليه مجموعة أقلية عرقية.

وطلبت السلطات من الملحق العسكري في سفارة تايلاند في ميانمار توجيه تحذير إلى سلطات ميانمار والعمل معها لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وأثار صوت طائرة مقاتلة تحلق فوق منطقة فوب فرا في مقاطعة تاك التايلاندية انزعاج السلطات المحلية، التي أمرت بإخلاء القرى والمدارس في المنطقة.

وقاد المعلمون في مدرسة "والي" أكثر من 200 من طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة من فصولهم الدراسية إلى مباني محصنة داخل أرض المدرسة من أجل السلامة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السكان رأوا طائرة حددها البعض على أنها من طراز "ميغ-29" تقوم بعدة دوائر في المجال الجوي التايلاندي فوق قرى ومدارس قبل إطلاق النار على جانب ميانمار.

واستمر القتال بين القوات الحكومية في ميانمار والمقاتلين العرقيين، الذين يعيش الكثير منهم في مناطق حدودية، منذ عقود، لكنه اشتد منذ استيلاء الجيش على السلطة في فبراير من العام الماضي من حكومة منتخبة ديمقراطيا.

وأدى القتال إلى فرار موجات من اللاجئين من ميانمار إلى تايلاند، ثم يتم إعادتهم عندما ينحسر القتال.

المصدر: أ ب