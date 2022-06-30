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الأمم المتحدة تمتنع عن التعليق على قرار روسيا الانسحاب من جزيرة "الأفعى"

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الأمم المتحدة تمتنع عن التعليق على قرار روسيا الانسحاب من جزيرة
حرس الحدود الأوكراني
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امتنعت الأمم المتحدة عن التعليق على قرار روسيا الانسحاب من جزيرة زمييني (الأفعى) في البحر الأسود قبالة سواحل أوديسا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لوكالة نوفوستي: "نحن لا نعلق على هذا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، إن روسيا سحبت قواتها من جزيرة الأفعى كبادرة حسن نية. وأشارت الوزارة إلى أنه بهذه الطريقة، تظهر روسيا الاتحادية أنها لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من أراضي أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إن الهستيريا بشأن وقف نقل الحبوب الأوكرانية يتم تضخيمها بشكل مصطنع، وروسيا لا تمنع تصديرها من أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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