الكرملين يدعو محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لبحث مصير المرتزقة مباشرة مع دونيتسك

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقا على طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المرتزقة الإجانب، إن روسيا لم تعد تنفذ مطالب هذه المحكمة

ودعا بيسكوف، هذه المحكمة إلى مخاطبة سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية مباشرة بخصوص مصير المرتزقة المذكورين.

وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون روسيا لم تعد تمتثل لتعليمات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن قوله. في هذه الحالة، يجب عليها التواصل مع قيادة جمهورية دونيتسك الشعبية مباشرة".

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ويشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أفادت في وقت سابق بأنها تعتبر مطالبتها لروسيا بعدم تطبيق الإعدام على الأجانب الذين يشاركون في النزاع كجزء من الجيش الأوكراني، محقة لأن قرارات المحكمة ملزمة رسميا لروسيا حتى سبتمبر 2022.

لكن موسكو لم توافق على ذلك بشكل قاطع، مشيرة إلى أن روسيا، بعد أن غادرت مجلس أوروبا، لم تعد مرتبطة بهذه المحكمة بأي التزامات دولية. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على المرتزقة الأجانب المذكورين في جمهورية دونيتسك الشعبية مباشرة، وأوصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالتواصل مع قيادتها.

المصدر: وكالات