رئيس لوغانسك: نية سوريا الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ستسرع من بناء العلاقات

قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، إن نية سوريا الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ستساهم في التطوير المتبادل للأسواق وتسريع بناء علاقات في العديد من المجالات.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية السورية إن دمشق قررت الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وكتب باسيتشنيك في قناته على تيليغرام إن "نية الجمهورية العربية السورية الاعتراف بسيادة واستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيين، تم استقباله من قبل سكان منطقة لوغانسك، بالطبع، بفرح خاص. والاعتراف باستقلالنا من قبل دولة أخرى يفتح آفاقا جديدة أمام التعاون على مستوى عالمي جديد، وسيسرع من بناء العلاقات في العديد من مجالات الحياة، وسيساهم في التنمية المتبادلة لأسواق مبيعات جديدة".

وبحسب رئيس الجمهورية، فإن الشعب السوري، يعرف أكثر من أي شعب آخر، معنى العيش جنبا إلى جنب مع المسلحين والمتطرفين. كما شكر باسيتشنيك سوريا على هذه الخطوة.

وكتب باسيتشنيك: "بالنيابة عن شعب جمهورية لوغانسك الشعبية، أود أن أشكر بصدق الجمهورية العربية السورية، برئاسة زعيمها بشار الأسد، على هذه اللفتة السياسية الجريئة والمسؤولة".

المصدر: RT