جونسون سيكون "مندهشا" إذا حضر بوتين شخصيا قمة "مجموعة العشرين" ويدعو إلى عدم مقاطعتها

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زملاءه الغربيين إلى عدم مقاطعة قمة "مجموعة العشرين" في إندونيسيا إذا شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت "بلومبيرغ" عن جونسون قوله: "إذا قمتم بتفويت أحداث مثل "مجموعة العشرين"، فإنكم تخاطرون بترك إمكانية البروباغندا للآخرين". كما قال رئيس الوزراء البريطاني إنه سيكون "مندهشا حقا" إذا حضر بوتين شخصيا".

وستعقد قمة "مجموعة العشرين" في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر في جزيرة بالي الإندونيسية.

كشف يوري اوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، عن قبول الرئيس فلاديمير بوتين دعوة إندونيسيا للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين"، موضحا أن شكل المشاركة لا يزال قيد التحديد.

المصدر: نوفوستي