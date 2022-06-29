باحث حقوقي: دول أوروبا تعامل اللاجئين الأوكران كملوك واللاجئين العرب كوباء

تحدث الباحث الحقوقي من باريس صالح حجاب عن حجم التمييز والعنصرية التي تتعامل بها الدول الغربية مع اللاجئين وذلك خلال لقائه ضمن برنامج ناس أونلاين مع الإعلامي أحمد الجمل.

حجاب أشار إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمت فيه السلطات الليتوانية باحتجاز لاجئين من سوريا والعراق في ظروف غير إنسانية تعرضوا خلالها للتعذيب وغيرها من الانتهاكات حيث قال:

"للأسف ما تقوم به ليتونيا من انتهاكات تجاه اللاجئين هو نفس ما تقوم به كل الدول الغربية التي تتشدق بحقوق الإنسان هي فقط لا تضيف عبارة حقوق الإنسان الأبيض أو بمعنى حقوق الإنسان من بني جلدتنا يقولون حقوق الإنسان لكن عندما نصل إلى الحقيقة نرى أنهم يتعاملون بطريقة أخرى نراهم يعاملون اللاجئين الأوكرانيين كملوك أما من هم محسوبون على المغاربيين أو العرب عموما يعاملونهم وكأنهم وباء يدخل إلى دولهم وكل دولة حدودية لا تريد أن تتحمل هي المسؤولية فتتعامل معهم بهذه الطريقة".

فيما أشار حسين خضر نائب رئيس الأمانة الاتحادية للهجرة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي من ألمانيا عن أزمة اللاجئين والعنصرية والتمييز تجاههم"

"في أحاديث كثيرة تقول إن الأوكرانيين اتعاملوا في ألمانيا أفضل من السوريين لكن السوريين في وقتهم هما كمان اتعمل ليهم مميزات خاصة لم تكن موجودة وقتها السوريين تم استقبالهم في مراكز الحماية ولما العدد زاد عن المتوقع تم توزيعهم على المدن مثل ما تم مع الأوكران".